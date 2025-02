Occupano per anni casa popolare con un finto circolo pensionati

Occupavano da anni un alloggio popolare dell'Arca Puglia, nel quartiere San Paolo di Bari, in cui avevano realizzato la sede del circolo 'Partito dei Pensionati' che, in realtà, era ritrovo abituale di numerosi pregiudicati. Inoltre, nel circolo erano stati installati apparecchi da gioco, tipo slot machine, e si vendevano bevande e alimenti, il tutto senza alcuna autorizzazione. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo del locale, emesso dal tribunale di Bari.

Il gestore del circolo, e presidente dell'associazione, è stato denunciato per occupazione abusiva di luoghi destinati ad uso pubblico. Dalle indagini è emerso inoltre che erano stati eseguiti alcuni lavori che avevano danneggiato l'intera struttura.

I carabinieri nelle vicinanze del locale hanno scoperto anche un'altra attività illecita definita un "fortino per gli spacciatori" della locale criminalità organizzata. L'attività di indagine ha portato a quattro arresti e al sequestro di oltre un chilo di sostanze stupefacenti di vario tipo e di denaro contante.



