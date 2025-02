Cgil Puglia, 'attivare il tavolo sul salario minimo'

"Attivare con urgenza un tavolo tecnico per studiare misure e azioni" finalizzate sia "alla tutela della dignità salariale e occupazionale in Puglia" sia al "rispetto dei contratti maggiormente rappresentativi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali". È quanto chiede la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, dopo che il Consiglio dei ministri ha impugnano la legge regionale sul salario minimo.

"C'è un Paese che arretra sul piano economico e industriale, c'è un lavoro che vede sempre più salari da fame e con i redditi erosi dall'inflazione, c'è una povertà in aumento, e la priorità di questo Governo è impugnare la legge della Regione Puglia che introduce un minimo salariale", evidenzia Bucci ricordando che "abbiamo da poco presentato dati che descrivono il mercato del lavoro nella nostra regione, caratterizzato da precarietà, fortissima stagionalità e da bassi salari, con quasi 180mila domande di Naspi nel 2023 pari al cinquanta per cento in più rispetto al 2021".

"In questo scenario il governo, dopo aver negato anche solo una discussione parlamentare sul salario minimo, quando sceglie di intervenire sul lavoro lo fa solo peggiorando la condizione di lavoratori e lavoratrici", conclude.



