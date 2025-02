Biscardi saluta il teatro Petruzzelli, 'siete una famiglia'

"Sono molto commosso. Sono stati 11 anni importanti. Vedo tantissimo pubblico, 11 anni fa non era così. Da settembre ad oggi in Rai ci sono stati più concerti ed opere della nostra orchestra che non di quelle del Teatro alla Scala. Non siamo arrivati, ma abbiamo dato una via, una partenza a questo teatro". Lo ha detto ieri sera il sovrintendente della fondazione Petruzzelli uscente, Massimo Biscardi, che lascia perché è stato eletto presidente-sovrintendente dell'accademia nazionale di Santa Cecilia. Biscardi ha salutato il pubblico dal palco con alle spalle l'orchestra che poi si è esibita per l'avvio della stagione concertistica 2025 con con la quinta sinfonia di Mahler diretta da Stefano Montanari.

"Oggi - ha aggiunto - mi sento come quando a 18 anni dovetti lasciare casa per studiare a Roma: era bello perché la vita si evolveva, ma era triste perché c'era la malinconia della famiglia. Per me voi siete una famiglia. E l'unico modo per recuperare è che anche voi veniate a trovarmi a Roma qualche volta, ci saluteremo e ricorderemo questi anni in cui abbiamo fatto parte di una grande famiglia del teatro Petruzzelli".





