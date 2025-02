Assalti con esplosivo a due sportelli bancomat nel Foggiano

Due assalti agli sportelli bancomat di due istituti di credito in provincia di Foggia sono stati compiuti all'alba. In entrambi i casi è stato piazzato dell'esplosivo nella fessura dello sportello bancomat che, esplodendo, ha danneggiato anche le sedi delle banche. Verifiche sono in corso sull'esito dei colpi per capire se i malviventi siano riusciti a portare via del denaro.

Il primo assalto è stato compiuto intorno alle 4.30 a Monte Sant'Angelo, ai danni dello sportello atm della banca Bper in corso Vittorio Emanuele. Il secondo a Orta Nova, allo sportello della banca Bpm nella centrale piazza Pietro Nenni. Indagano i carabinieri che stanno anche visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli istituti di credito e delle zone adiacenti.



