Serie A: Parma-Lecce 1-3

Il Lecce vince 3-1 a Parma nell'anticipo della 23/a giornata di serie A, giocato al Tardini. Dopo occasioni da entrambe le parti, il risultato si sblocca al 34' per un rigore assegnato per fallo di mano di Baschirotto e trasformato da Valeri. Due minuti dopo arriva il pareggio del Lecce, con un colpo di testa di Krstovic. Nella ripresa, gli emiliani attaccano ma i pugliesi al 29' passono in contropiede con Pierotti, che nel recupero chiude il match siglando una doppietta. Il Lecce sale a 23 punti, lasciando i gialloblù terz'ultimi a quota 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA