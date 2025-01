Bonelli, 'scippati soldi bonifiche per salvare ex Ilva'

"Il governo Meloni sta sottraendo le risorse destinate alle bonifiche per la continuità produttiva. E' uno scippo inaccettabile, premia chi ha inquinato questo territorio ed è un ulteriore schiaffo". Lo ha detto a Taranto Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, in una conferenza stampa sulla vicenda ex Ilva. Erano presenti anche i neo commissari regionali di Europa Verde: l'ex sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e l'ex eurodeputata tarantina Rosa D'Amato.

"Questo governo - ha aggiunto - non ha una prospettiva, cosa che è mancata anche agli altri governi. Dal 2012 avevano promesso il lavoro calpestando la salute con i decreti salva Ilva. Adesso non c'è nè salute, perchè l'inquinamento continua a esistere, e non c'è nemmeno il diritto al lavoro, perchè i cassintegrati, le esplusioni volontarie, i licenziamenti e quant'altro, sono ormai di fronte ai sotri occhi".

"Continuano - ha attaccato Bonelli - in questa strategia fallimentare. Adesso ci sono le gare con dieci proposte di acquisto. Qual è il piano industriale. Vogliono continuare a inquinare questa città? Non hanno voluto recepire le proposte che noi abbiamo fatto da tempo. Sono le proposte di altri paesi europei che hanno avuto una simile contraddizione e crisi industriale. Penso a Bilbao, al bacino carbonifero della Ruhr".

Per il deputato di AVS "la questione fondamentale è una chiusura delle fonti inquinanti, determinare un processo di trasformazione industriale in quell'area, un processo di trasformazione anche urbanistica con opportuni investimenti, e rilanciare l'occupazione in questo Paese. Sono loro che hanno portato alla desertificazione industriale, non certamente gli ambiedntalisti".



