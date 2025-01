Agricoltori in protesta nel Foggiano, 'non ci fermeremo'

E' in corso un sit in degli agricoltori di Foggia, che protestano contro le difficoltà del settore specie in relazione alla crisi idrica. Da stamattina sono riuniti in un'area di servizio lungo la statale 16, con l'obiettivo di raggiungere il capoluogo dauno dove sono attesi circa trenta trattori. "Non ci fermeremo - annuncia Antonio De Rosa, presidente dell'Associazione agricoltori italiani di Puglia -. Ci siamo raggruppati in pochi per ora, ma siamo ben organizzati. Stiamo discutendo la crisi idrica che ci attanaglia. Sono stati stanziati finanziamenti, ma non sono mai state realizzate le opere idriche".

De Rosa evidenzia che "è un problema che non riguarda solo l'agricoltura, ma l'intera popolazione", ma ci sono anche altre difficoltà perché "ci sono i costi di produzione elevati, dall'aumento del prezzo della corrente a quello dei concimi.

L'agricoltura è veramente in ginocchio ". De Rosa parla anche dei continui furti che avvengono nelle campagne. "Siamo all'esasperazione - dice. Più volte abbiamo pensato di chiudere le nostre aziende. Ci hanno tolto la dignità del lavoro. Siamo condannati dalle istituzioni alle quali chiediamo ancora una volta, dopo i numerosi tavoli tecnici fatti esattamente lo scorso anno, risposte immediate".



