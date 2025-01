UniFoggia inaugura anno accademico con il tema della cura

(v. 'Schillaci apre anno accademico...' delle 11:41) E' centrata sul tema della cura, declinata in diversi ambiti (dalle relazioni umane alla sostenibilità ambientale, fino alle sfide del sistema sanitario), la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dell'università di Foggia. Presente, oltre al ministro della Salute Orazio Schillaci, padre Paolo Benanti, presidente della commissione Intelligenza artificiale (Ai) della Presidenza del Consiglio dei ministri e membro del comitato intelligenza artificiale delle Nazioni unite. Alla cerimonia partecipano, con il rettore Lorenzo Lo Muzio, anche i rettori di 39 università italiane e straniere. Sei i Paesi rappresentati: Australia, Stati Uniti, Albania, Lituania, Montenegro e Polonia. Ad aprire le celebrazioni il tradizionale corteo accademico, impreziosito dall'esecuzione dell'Inno d'Italia a cura della fanfara del decimo Reggimento carabinieri 'Campania' di Napoli.

"Quando noi rilasciamo una tecnologia in uno spazio pubblico, quello che facciamo è produrre una forma di ordine, una disposizione di potere - ha detto Benanti -. Se costruiamo una ferrovia dove mettiamo le stazioni o non mettiamo le stazioni diamo a qualcuno la possibilità o toglierla e a qualcun altro di accedere ad alcuni servizi". "Questo - ha aggiunto - è il tavolo di discussione a cui bisogna chiamare le diverse parti in causa perché etica e innovazione siano al servizio democratico di una nazione ".

Il rettore Lo Muzio ha evidenziato che si tratta di "un giorno importante per l'università, soprattutto perché cade nel 25esimo anniversario dell'ateneo di Foggia. Siamo partiti nel 1999 con mille studenti ed oggi ce ne sono 14mila". "È un'università - ha evidenziato - che si sta affermando in Italia e all'estero per ricerca, didattica e assistenza per la parte medica. Dobbiamo fornire più spazio agli studenti e maggiori servizi".



