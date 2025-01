Schillaci apre anno accademico UniFoggia, 'riferimento giovani'

"Sono qua a Foggia per l'inaugurazione dell'anno accademico. Un'università che è cresciuta molto, che festeggia i 25 anni dalla fondazione e si è radicata sul territorio. Credo che soprattutto al Sud, in città come Foggia, l'università rappresenti un valore aggiunto, un punto di riferimento per i giovani". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Foggia, appuntamento che rientra nelle celebrazioni del venticinquesimo anniversario della sua istituzione.

"Il fatto che a Foggia ci sia un corso di laurea in Medicina e chirurgia che funziona bene mi fa enormemente piacere", ha continuato il ministro, sottolineando che "il personale sanitario manca e cercheremo di assumerlo dappertutto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA