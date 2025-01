Petruzzelli, domani al via stagione concertistica con Mahler

Sarà la quinta sinfonia in do diesis minore di Gustav Mahler, eseguita dall'orchestra del teatro Petruzzelli guidata dal direttore stabile Stefano Montanari, a inaugurare, domani sera alle 20.30, la stagione concertistica 2025 del politeama barese. Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 febbraio (20.30) con un altro concerto diretto dal maestro Montanari: solista d'eccezione il violoncellista di fama mondiale Kian Soltani. In programma ci sono la sinfonia concertante in mi minore, op. 125, di Sergej Prokof'ev, e la Sinfonia n. 40 in sol minore, Kv 550, di Wolfgang Amadeus Mozart.

Montanari, direttore stabile dell'orchestra della fondazione teatro Petruzzelli dal 2023, è diplomato in violino e pianoforte con lode. Si è perfezionato in musica da camera con Pier Narciso Masi all'Accademia musicale di Firenze e si è diplomato da solista con Carlo Chiarappa a Lugano. Per molti anni primo violino concertatore dell'Accademia bizantina di Ravenna, è direttore nonché docente di violino barocco all'Accademia Internazionale della musica di Milano. Dirige da anni il progetto europeo 'Jugendspodium incontri musicali Dresda-Venezia' ed è inoltre direttore musicale dell'ensemble barocco 'I bollenti spiriti di Lione'. È stato protagonista del concerto di Natale e del concerto per la Festa della Repubblica tenuti al Senato, nel ruolo di violino concertatore al fianco dell'orchestra barocca di Santa Cecilia. Nel ruolo di direttore d'orchestra collabora regolarmente con tutti i più prestigiosi teatri d'opera italiani ed esteri.



