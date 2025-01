Pastaia di Bari vecchia al Papa, 'facciamo insieme i panzerotti'

"Santità voi avete parlato del gesto della vostra cara mamma che chiudeva con la forchetta i panzerotti. Io ve li chiudo anche con le dita o come faceva la vostra mamma. Magari mi invitate e facciamo due panzerotti: ne sarei felicissima. Pensateci, io aspetto. La vita è fatta di attesa e di speranza". Lo dice in un video postato sui social, Nunzia Caputo, meglio, nota come Nunzia delle orecchiette di Bari vecchia che mostra una lettera ricevuta dalla Santa Sede.

La pastaia fa riferimento a quanto scritto da Papa Francesco nell'enciclica Dilexit nos, in cui è citata una delle più note specialità gastronomiche pugliesi: il panzerotto. "Ciò che nessun algoritmo potrà mai albergare sarà, ad esempio, quel momento dell'infanzia che si ricorda con tenerezza e che continua a succedere in ogni angolo del pianeta. Penso all'uso della forchetta per sigillare i bordi di quei panzerotti fatti in casa con le nostre mamme o nonne", le parole del Pontefice nella parte dedicata all'intelligenza artificiale. "È stato un momento emozionate, ho anche pianto davanti all'abbraccio del Papa" (a cui ha stretto la mano nei mesi scorsi), continua Nunzia auspicando che, come consiglia la Santa Sede nella missiva, le "tradizioni vadano avanti portando pace a tutti".





