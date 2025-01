Malore mentre è a lavoro a Trani, operaio 61enne in codice rosso

Un operaio di 61 anni ha avuto un malore mentre ieri era al lavoro in un cantiere edile di Trani.

La vittima, originaria di Andria, si sarebbe accasciata all'improvviso su una impalcatura. A chiedere aiuto al 118 sono stati i colleghi. Il personale sanitario ha stabilizzato l'operaio e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Bari.

E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che, con un'autoscala, hanno consentito a medici e infermieri di raggiungere l'impalcatura, sistemare l'uomo sulla barella e permettere il trasferimento in ambulanza.



