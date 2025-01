Emiliano, nuovo piano porto Brindisi è un progetto ambizioso

"Un progetto ambizioso che guarda al futuro non solo del porto ma del territorio e dei cittadini". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo l'approvazione questa mattina del Piano regolatore portuale del porto di Brindisi. "Le infrastrutture che saranno realizzate renderanno la città di Brindisi - aggiunge - sicuramente all'altezza delle sfide che la attendono, sia in termini di competitività che di sostenibilità ambientale ed energetica".

"Ringrazio l'ex presidente dell'Autorità portuale Ugo Patroni Griffi e il commissario straordinario, ammiraglio Vincenzo Leone, per l'ottimo lavoro svolto in questa direzione. Grazie al nuovo Piano - conclude - quello che è già un approdo strategico punta ancora più in alto, con l'obiettivo di diventare sempre più accessibile e inserito in un contesto internazionale".

"Sono soddisfatto - sottolinea il sindaco di Brindisi Pino Marchionna - per la conclusione positiva di un procedimento complesso. Il nuovo Prp sarà certamente un valore aggiunto per l'attrattività del territorio brindisino, in vista delle sfide della transizione industriale che ci apprestiamo a vivere con attenzione e volontà di non ripetere gli errori del passato".





