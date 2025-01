Aggiudicati lavori per l'ampliamento dell'aeroporto di Brindisi

È stata aggiudicata la gara (valore di oltre nove milioni di euro) per il raddoppio dell'aerostazione di Brindisi alla Rti (raggruppamento temporaneo d'imprese) composta da Siemens Logistics srl e Co.Ge.Se. costruzioni srl. Lo comunica in una nota Aeroporti di Puglia. Il progetto prevede l'ampliamento dell'infrastruttura con la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica nella zona sud-ovest. Un'opera che si è resa necessaria "per garantire un'adeguata capienza alla crescente domanda di comfort per i passeggeri" e per adeguare gli apparati relativi ai controlli di sicurezza allo Standard 3 (un livello maggiore rispetto a quello attuale). Al piano terra è previsto l'ampliamento dell'area check-in e, in area sterile, del sistema di smistamento bagagli (Bhs). Al primo piano, invece, verranno realizzate nuove aree dedicate agli imbarchi e alle attività commerciali.

"L'ampliamento dell'aeroporto di Brindisi - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta una svolta decisiva per il potenziamento della capacità operativa e per il miglioramento dell'esperienza dei passeggeri. Con questo intervento renderemo lo scalo sempre più competitivo". "Il nuovo impianto Bhs, che effettuerà scansioni tomografiche del bagaglio secondo le normative europee, permetterà - ha aggiunto - di processare fino a 1.800 bagagli l'ora, e fino a oto voli contemporaneamente". "Il 2025 è e sarà ricordato - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - come l'anno delle infrastrutture per la nostra Regione. Con Aeroporti di Puglia abbiamo deciso di imprimere un'accelerazione strategica allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, con interventi significativi e mirati a garantire una mobilità sempre più efficiente, moderna e sostenibile".



