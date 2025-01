Panificio De Marzo compie 60 anni, il Comune Bari lo premia

Il Comune di Bari, a nome della città, ha reso omaggio, con un riconoscimento, a Michele De Marzo, "custode dell'arte dei mastri panettieri e titolare dello storico panificio Veronese, attività a conduzione familiare che, da tre generazioni, è sinonimo di passione e ricerca continua nel campo della panificazione e della gastronomia". Il riconoscimento è stato consegnato, in occasione dei 60 anni di attività, dall'assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli. De Marzo è stato accompagnato dai suoi familiari e dai suoi collaboratori storici.

"Il panificio Veronese è sempre stato una tappa fissa per noi ragazzi cresciuti a Libertà - ha dichiarato Petruzzelli - lo ricordo fin da quando ero bambino. Per questo oggi, mi onoro di consegnare al signor De Marzo questo riconoscimento che ha un grande valore simbolico e che testimonia l'affetto della città nei confronti di un'attività storica che è sinonimo di tradizione e di qualità".

"Sono molto contento di ricevere questa targa - ha detto De Marzo -. Per sessant'anni la mia vita si è svolta all'interno del panificio ed è stata una vita di duro lavoro, che però ha ripagato me e la mia famiglia di tutti i sacrifici fatti".





