Dei cinque migranti giunti ieri a Brindisi dal centro di Gjader, in Albania, solo la persona adulta resterà nel Cara (centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Restinco, alla periferia del capoluogo messapico. A quanto si apprende i quattro minori, invece, questa mattina sono stati trasferiti a Potenza per essere inseriti in un progetto Fami (Fondo asilo immigrazione ed integrazione).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA