Incidente in azienda concimi nel Brindisino, muore 48enne

Un uomo di 48 anni, Cosimo Demola, è morto in seguito ad un incidente sul lavoro che si è verificato poche ore fa a Fasano, in provincia di Brindisi. L'uomo era dipendente di un'azienda che si occupa della produzione di concimi, la Pollipoli. A quanto si apprende, l'incidente si è verificato nel reparto imballaggi. Il 48enne sarebbe rimasto schiacciato in un macchinario. Le indagini sono condotte dai carabinieri e da personale dello Spesal dell'Asl Brindisi.



