Corbelli, risolta criticità fusti radioattivi da ex Cemerad

"La conclusione di questa attività permette di risolvere una delle maggiori criticità ambientali del Paese. Complessivamente sono impegnate risorse per 18 milioni di euro. L'intervento, complesso ed articolato, non ha eguali in Italia in considerazione dello stato di abbandono e degrado in cui versava il deposito, dell'elevatissimo numero di fusti ammassati, dello stato di ammaloramento degli stessi, delle informazioni poco chiare di cui disponevamo in merito al contenuto dei fusti". Così il commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi, Vera Corbelli, a conclusione delle operazioni per il trasferimento dal deposito ex Cemerad di Statte, nel Tarantino, dei fusti contenenti anche materiali radioattivi.

Il lavoro - ha aggiunto Corbelli - è stato particolarmente complesso per lo stato di deterioramento di moltissimi colli presenti all'interno. Ciò ha reso necessario allontanare i fusti nel corso di 92 viaggi, articolando le operazioni (iniziate il 15 maggio del 2017, ndr) in tre fasi per ottimizzare e velocizzare le attività. L'obiettivo finale dell'attività che il Commissario ha svolto in tutti questi anni è la bonifica radiologica del sito ed il rilascio delle aree prive da vincoli radiologici".

Dopo "la risoluzione di numerose problematiche tecnico, operative, amministrative e gestionali - ha puntualizzato Corbelli - c'è il sigillo che pone la parola fine ad una lunga storia di degrado ambientale e di abbandono, una storia che sarebbe potuta diventare drammatica oltre che pericolosa, perché questo luogo conteneva materiali radioattivi non protetti che potevano potenzialmente diventare armi nelle mani di individui senza scrupoli".

"Svuotare il deposito Cemerad da oltre 16 mila fusti di rifiuti radioattivi di fatto abbandonati da vent'anni- ha dichiarato Gian Luca Artizzu, amministratore Delegato di Sogin - è stato un lavoro che ha richiesto specifici interventi gestionali e operativi. Siamo perciò particolarmente soddisfatti per il successo di questo lavoro".



