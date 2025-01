Consiglio regionale dedica calendario alle Campionesse di Puglia

"Le pagine di questo calendario raccontano la tenacia, la forza, il sacrificio delle nostre ragazze". Ha descritto così la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, il calendario istituzionale 2025 presentato questa mattina a Bari. Il calendario del Consiglio quest'anno è dedicato alle 'Campionesse di Puglia'. Si tratta delle pugliesi che hanno raggiunto i più alti traguardi nello sport a livello olimpico, paralimpico e internazionale. In copertina la felicità delle ragazze del Calcio a 5 femminile di Bitonto mentre alzano la Supercoppa 2024, nelle pagine dei mesi successivi i volti trionfanti delle campionesse Benedetta Pilato (nuoto), Alessandra Quaranta (canoa), Silvia Semeraro (karate), Erika Fornaro (giudice olimpionica), Maristella Smiraglia (taekwondo), Myrna Casolaro (pattinaggio), Gloria Licciardi (canottaggio), Alessandra Centrone (canoa), Aurora Guaragnano (equitazione), Graziana Mauro (showdown), Vittoria Bianco (nuoto), Mariagiovanna Gernone (nuoto), Valeria Caracuta (Pallavolo), Martina Criscio (scherma). Alla presentazione hanno partecipato la presidente Capone, il presidente regionale del Coni Angelo Giliberto, il presidente regionale del Comitato paralimpico Giuseppe Pinto, il coordinatore regionale di Sport e Salute Franco Toscano e una parte delle atlete protagoniste di questa edizione. Le sportive sono state premiate con una targa dalla presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone.

"L'intento è quello di recuperare un gap nella narrazione che ha visto sempre oscurare le donne, dalla cultura all'arte, dalla politica allo sport. Lo sport -aggiunge Loredana Capo - come opportunità per l'integrazione e per praticare l'uguaglianza sostanziale. Il loro sorriso ci accompagnerà in questo 2025 affinché sia un esempio per tutti e tutte noi, e indubbiamente un orgoglio per tutta la Puglia".



