Camera Commercio Bari, 'due bandi per potenziare il turismo'

"Anche nel 2025 abbiamo voluto riproporre queste due misure che lo scorso anno hanno riscosso un'importante risposta, in settori che riteniamo strategici per l'effetto moltiplicatore sulla nostra economia, anche in termini occupazionali e in connessione con altri comparti. Un turismo più competitivo e sostenibile genera un'offerta di maggiore qualità, e quindi più attrattiva, come anche l'internazionalizzazione che punti in particolare sull'incoming dei buyer esteri offre nuove possibilità in altri mercati ai nostri operatori". Lo dichiara la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie, commentando due bandi per la concessione di contributi camerali a sostegno di iniziative di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale per l'anno 2025. Il primo destina 300mila euro agli organismi non lucrativi della circoscrizione territoriale di competenza dell'ente, con l'obiettivo di destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici. Il contributo massimo per ciascun organismo è di cinquemila euro.

Il bando si apre alle ore 10 del 4 febbraio 2025 e si chiude alle ore 12 del 31 dicembre 2025.

C'è poi il bando voucher internazionalizzazione che destina 750mila euro alle micro, piccole e medie imprese che hanno sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bari, con l'obiettivo di favorire i processi d'internazionalizzazione, con un focus sull'incoming. Il bando consentirà alle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nelle aree già presidiate e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. Il contributo massimo per ciascuna impresa è di 5mila euro. Il bando si apre alle ore 10 del 4 febbraio 2025 e si chiude alle ore 12 del 31 dicembre 2025.



