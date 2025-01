Una ragazza è morta e due persone sono rimaste ferite e condotte in ospedale in codice rosso in seguito a un incidente stradale che si è verificato stamattina a Ostuni, in provincia di Brindisi.

La vittima era a bordo di una Lancia Y che si è scontrata frontalmente con una Audi Q3. Sul posto sono intervenuti personale sanitario del 118 e vigili del fuoco.



