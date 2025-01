Procura Bari 'recuperati oltre 100 milioni da indagini su bonus'

"L'operazione di oggi dimostra la straordinaria intesa tra le forze dell'ordine e la Procura di Bari nell'obiettivo di recuperare il patrimonio illecito.

Complessivamente, questa Procura ha già sequestrato oltre 100 milioni di euro" dalle indagini sulle frodi "sui bonus, e questi sono soldi che abbiamo bloccato impedendo che venissero sottratti allo Stato". A dirlo, nella conferenza stampa con cui sono state annunciate le 15 misure eseguite oggi da carabinieri e guardia di finanza per presunte frodi su bonus edilizi, è stato il Procuratore di Bari Roberto Rossi.

"Questa operazione dimostra anche l'importanza delle intercettazioni, ed è una risposta a chi ritiene che siano inutili e costose. Con queste indagini recuperiamo un patrimonio illecito che è di gran lunga superiore alle spese sostenute per le intercettazioni", ha aggiunto Rossi. Che poi è ritornato sulle parole pronunciate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio relativamente alla "moltiplicazione" dei fascicoli di indagine da parte dei pm: "Li moltiplichiamo in modo da restituire ai cittadini quanto perso".



