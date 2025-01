Incendio in Salento, Arpa Puglia 'valori dell'aria nella norma'

Hanno dato esito negativo i rilievi di Arpa Puglia scattati dopo il vasto incendio che, lo scorso 20 gennaio, ha distrutto un'area di 6.500 metri quadrati nei capannoni del deposito di stoccaggio merci della 'Logistica Fortunato' a Trepuzzi, in provincia di Lecce. Spento il rogo, i tecnici di Arpa Puglia hanno provveduto a monitorare la qualità dell'aria di intesa con il Comune. I rilievi effettuati sui parametri micro inquinanti organici sono risultati "indicativi di un impatto modesto sulla matrice aria e comunque inferiori ai valori di riferimento di diossina e benzo(a)pirene", conferma Arpa Puglia in una nota. Quanto alle fibre aerodisperse di amianto, "gli esiti risultano conformi ai valori previsti dalla normativa vigente". Arpa Puglia fa inoltre sapere che "preso atto dell'esito del risultato degli accertamenti analitici effettuati a campione sui frammenti grossolani rinvenuti e segnalati dai cittadini nell'area di ricaduta del materiale diffuso nel corso dell'incendio, si rende necessario in via precauzionale che gli stessi siano rimossi e smaltiti come rifiuti speciali". Il Comune di Trepuzzi disporrà, quindi, "tramite ditta specializzata la raccolta e lo smaltimento del materiale sulle aree pubbliche, nonché in quelle private, segnalate all'ufficio Ambiente". Disposta anche la bonifica dell'area devastata dall'incendio in cui si trovano prodotti combustibili. Il monitoraggio dell'area interessata sarà oggetto di ulteriori approfondimenti ed eventuali provvedimenti.



