A Deliceto nasce l'archivio della memoria viva

Un percorso composto da circa 50 tracce audio-video, create attraverso i racconti della comunità locale che, rappresenteranno i luoghi e l'identità culturale di Deliceto, piccolo Comune in provincia di Foggia. È uno degli interventi previsti nell'ambito di 'Mystica harmonia, Deliceto dalle stelle in una grotta, per aspera ad astra', progetto finanziato dal Pnrr per la creazione dell'archivio della memoria viva del borgo. L'intervento è realizzato da archivio Mad memorie audiovisive della Daunia diretto dal regista Luciano Toriello.

"Ulteriore obiettivo - dicono gli organizzatori - è la realizzazione di una mappa sonora analogica, concepita come strumento per favorire la fruizione del patrimonio immateriale fatto di voci, musica e suoni legati al territorio". Sarà raccolto anche materiale video realizzato da privati cittadini che vorranno metterlo a disposizione, con l'obiettivo di "arricchire un archivio che renderà viva e fruibile la memoria di usi, tradizioni ed eventi che raccontano l'identità del paese". Questi contenuti saranno accessibili attraverso materiali espositivi allestiti all'interno del castello e della biblioteca di comunità e tramite Qr code posizionati lungo gli itinerari di valorizzazione che si estendono dal borgo antico fino al santuario di Santa Maria della Consolazione.

"Raccontare tutto questo, anche attraverso la realizzazione di un archivio, è funzionale all'obiettivo di promuovere realmente a 360 gradi la cultura, l'identità e l'unicità di un paese, per fare innamorare di Deliceto i viaggiatori attenti all'autenticità - concludono gli organizzatori -. È un progetto ambizioso e innovativo che apre Deliceto al futuro e, allo stesso tempo, costruisce il domani del borgo partendo dalla riscoperta delle proprie radici e della propria storia"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA