Si finge carabiniere e truffa un'anziana, arrestato

Si sarebbe fatto consegnare cinquemila euro, tra contanti e oro, da un'anziana di 80 anni di Castellana Grotte (Bari), fingendosi un maresciallo dei carabinieri. Soldi che sarebbero serviti come "cauzione" per evitare al figlio della donna, presunto responsabile di un incidente stradale in realtà mai avvenuto, il carcere per aver investito un pedone. Ad anticipare la richiesta dei soldi sarebbe stato un presunto avvocato che, per telefono, avrebbe detto alla donna di consegnare il tutto a un maresciallo dei carabinieri che si sarebbe presentato a casa sua. Così, un napoletano di 48 anni è stato arrestato in flagranza, per truffa aggravata ai danni di un'anziana, dai carabinieri di Castellana Grotte.

I militari, inizialmente insospettiti dai ripetuti passaggi di un'automobile davanti a una casa, hanno bloccato l'uomo dopo averlo visto ricevere una busta dall'anziana una volta sceso dalla macchina. In quella busta c'erano proprio denaro e oro per un valore di circa cinquemila euro. Dopo aver accertato la dinamica del fatto, i carabinieri hanno arrestato il 48enne.





