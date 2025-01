Incidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Cavallino con San Cesario, in provincia di Lecce. A perdere la vita è stata una donna di 44 anni di San Cesario, Azzurra Cino.

La vittima era a bordo della sua Peugeot 206 quando, per cause da verificare, è uscita fuori strada andando a sbattere contro il muretto di recinzione di una villetta. Vano l'intervento dei sanitari del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA