Giorno della memoria, Bari ricorda vittime con gli studenti

Una giornata per ricordare le vittime della Shoah e la storia dei rifugiati in Puglia. Questo l'obiettivo dell'iniziativa, promossa dalla Prefettura di Bari, 'Giorno della memoria 2025-Rifugiati in Puglia tra guerra e liberazione 1943-1947', che ha visto la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea (Ipsaic). All'iniziativa, aperta dai saluti del prefetto Francesco Russo, hanno partecipato alcuni studenti dell'università Aldo Moro e del liceo artistico 'De Nittis-Pascali', ai quali è stato sottolineato come "non si può non sapere, la conoscenza è momento di crescita e serve a comprendere quanto accaduto perché non si ripeta".

Nel corso della giornata sono state consegnate otto medaglie d'onore alla memoria, concesse con decreto del presidente della Repubblica ai familiari dei cittadini deportati e internati nei lager tra il 1943 e il 1945. Si tratta di Domenico Ciliberti, Domenico Leonetti, Giuseppe Marcone, Salvatore Mariano, Carlo Albergo, Salvatore Panzarino, Francesco Strippoli e Nicola Labellarte. Tutti ventenni o poco più al momento della loro deportazione nei lager.

La giornata è poi proseguita dopo la proiezione di un video realizzato dall'Ipsaic sui centri di accoglienza dei profughi in Puglia, momento nel quale gli studenti hanno raccontato le proprie esperienze vissute in occasione dei viaggi con il 'Treno della memoria'. Gli studenti del liceo hanno inoltre descritto un progetto per la realizzazione di un museo della Shoah nelle vicinanze di Punta Perotti, a Bari. Dopo la lettura del diario di Dawid Rubinowic, bambino ebreo di 12 anni vittima dell'Olocausto, la giornata si è conclusa con la proiezione di un video con le foto del libro 'Rifiugiati in terra di Bari e Salento 1943-47'.



