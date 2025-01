Amiu Puglia contro l'abbandono di rifiuti ingombranti

Un uomo in pigiama a righe bianche e rosa. Pantofole e telecomando in mano, è seduto su un divano sistemato in strada accanto a vecchi schermi di computer, mobili rotti e ferri vecchi. Accanto a lui la frase "Quello che non ti serve più, lo rendiamo noi. Mariti esclusi". È il claim della nuova campagna di Amiu Puglia che così intende sensibilizzare i cittadini a non abbandonare i rifiuti ingombranti in strada. Il ritiro è gratuito, previa prenotazione al numero verde 800-011558 oppure compilando il modulo disponibile su www.amiupuglia.it/ritiri. La campagna è realizzata in collaborazione con i Comuni di Bari e di Foggia ed è firmata dall'agenzia Proforma.

"Abbiamo scelto una chiave ironica - spiega la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro - per parlare di una questione molto seria e che ci riguarda tutti: l'abbandono indiscriminato degli ingombranti che è un'emergenza". A Bari ci sono "due centri di raccolta comunale: uno proprio nella sede Amiu Puglia, e un altro in via Martin Luther King e sono poi attivi anche quattro centri mobili che stazionano - prosegue - in alcuni punti più periferici della città, per andare incontro alle esigenze degli utenti". "Contiamo una media di 800 segnalazioni al mese e la campagna di sensibilizzazione ci aiuterà a diffondere il messaggio che seguire le regole, utilizzare i mezzi messi a disposizione da Amiu Puglia e comportarsi in maniera virtuosa, non può che fare il bene della città", dice Lomoro. La campagna, che prevede pure iniziative con le scuole, punta anche a coinvolgere i cittadini più giovani grazie alla collaborazione di due influencer, Il Dote per Bari e Nadia Tempest per Foggia.



