A Bari via dopo Pasqua ai lavori per collegare le spiagge a Sud

Dovrebbero partire subito dopo Pasqua i lavori per collegare le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, sul lungomare a Sud di Bari. E' stata infatti consegnata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. Il Comune di Bari spiega attraverso una nota che l'accordo quadro biennale è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese Terlizzi srl e La Cascina costruzione srl "per un importo complessivo di nove milioni 600mila euro (fondi Pon Metro)".

Dall'avvio dei lavori, le imprese avranno 600 giorni di tempo per concludere le opere relative al primo stralcio del progetto, che raggruppa gli interventi sul litorale, e 540 giorni per completare il cantiere previsto dal secondo stralcio, in cui si concentrano le opere sulla viabilità esterna.

Il primo stralcio prevede la realizzazione di collegamenti pedonali (5mila metri quadrati) e ciclabili (2.840 metri quadrati) fra le due spiagge e il potenziamento di aree destinate a relax, sosta, sport e balneazione. Saranno realizzati, in particolare, 4.560 metri quadrati riservati a zone solarium lungo l'arenile, 1.600 dedicati a zone ludico-sportive, 6500 destinati a sistemazioni a verde attrezzato e 11.500 a spiaggia libera. Ci saranno un campo beach soccer e quattro campi da beach tennis-volley, playground con aree giochi per bambini con disabilità, pontili per l'accesso al mare e camminamenti con pavimentazione galleggiante. Previsti anche area cani, zona destinata alle associazioni sportive e servizi igienici completi di docce esterne. A ridosso della Lama Valenzano, il progetto prevede una sistemazione per tutelare il fratino e la deposizione delle sue uova.

Quanto al secondo stralcio, è prevista la modifica della viabilità di corso Trieste, via Giovanni di Cagno Abbrescia e via Caduti del 28 Luglio 1943, con alcune riduzioni di carreggiata e la costruzione di tre rotatorie. "L'obiettivo - spiega l'assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi - è partire con i lavori dopo Pasqua. Gli interventi dureranno meno di un paio d'anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA