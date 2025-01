Anm,obiettivo della riforma ridurre indagini sgradite a politica

"Il ministro Nordio parla di pm superpotenti, che hanno un potere che non ha eguali nell'Ue. Ma propone, con la riforma, un pm che diventerà ancora più potente e autoreferenziale, con un Csm esclusivamente ritagliato su di lui, che sarà arbitro delle carriere dei pm e dell'esercizio dell'azione penale. Per ridimensionare la figura del pm lo si rende autonomo e autoreferenziale, bisognerà poi metterlo sotto un controllo esterno che non potrà essere che il controllo politico. Questo ridurrà il rischio di indagini sgradite alla politica, vero obiettivo di questa riforma costituzionale". Così a Bari il segretario dell'Anm Casciaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA