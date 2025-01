Giorno della memoria, Comune di Bari ricorda vittime del nazismo

Il prossimo 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria, il Comune di Bari ricorda, alle 10, Filippo D'Agostino, sindacalista, consigliere comunale e antifascista barese, deportato e ucciso nel lager nazista di Mauthausen. Il sindaco, Vito Leccese, deporrà una corona di fiori accanto alla targa commemorativa affissa a Palazzo di città. L'iniziativa è in collaborazione con Anpi, Ipsaic, Anpia, Cgil Bari, Arci e Coordinamento provinciale antifascista. Alle 10.30, nella Sala degli specchi della Prefettura, saranno consegnate le medaglie d'onore, concesse dsl presidente della Repubblica ai cittadini, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. Alle 11, sotto il portico della chiesa di San Francesco (via Crispi) verrà deposta una corona di fiori sulla targa che commemora Giuseppe Zannini, antifascista e deportato barese, ucciso a Mauthausen.

Nell'ambito della stagione teatrale Altri mondi del Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, nel teatro Piccinni (ore 11) si terrà una speciale edizione del format 'La palestra' dal titolo 'L'umorismo come ultima forma di difesa di fronte al male'. Previsti interventi che spazieranno dalla letteratura alla comicità, dal teatro alla musica. Infine, la presidente della commissione consiliare Culture, politiche giovanili e sport, Francesca Bottalico, e la consigliera Angela Perna, interverranno (ore 10) all'iniziativa promossa dall'Istituto Margherita per ricordare le vite spezzate dall'Olocausto e dire no a ogni forma di discriminazione. Davanti alle porte di alcune aule saranno posizionate pietre d'inciampo, piccole targhe di rame sulle quali i ragazzi delle terze medie hanno inciso i nomi di alcune vittime dei campi di sterminio.



