Il tribunale di Taranto è stato fatto evacuare dopo un allarme bomba. La segnalazione della presenza di un ordigno all'interno dell'edificio di via Marche è giunta, a quanto si è appreso, attraverso una lettera anonima.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli artificieri, che hanno delimitato l'area circostante e bloccato gli accessi per procedere ai controlli e alle attività di messa in sicurezza e bonifica.



