PoliBa, 'tratturi pugliesi elementi chiave della rete ecologica'

I tratturi pugliesi come elementi chiave della rete ecologica regionale, capaci di penetrare anche nei tessuti urbani e di agevolare lo sviluppo di sistemi di mobilità dolce. Ma anche beni pubblici di proprietà demaniale nei quali sperimentare nuove forme di relazioni fra popolazioni, attività e luoghi. E' la sintesi della strategia del Politecnico di Bari (dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica) che, con l'università di Foggia, ha offerto il proprio contributo scientifico per la redazione del documento regionale di valorizzazione dei tratturi pugliesi.

Lo spiega il PoliBa in una nota, evidenziando che il contributo dell'università di Foggia si è, invece, concentrato sull'analisi e interpretazione della presenza di segni e testimonianze della transumanza nell'identità dei luoghi e dei territori.

Il documento regionale è diventato ufficiale e operativo lo scorso 21 gennaio, dopo l'approvazione della relativa delibera da parte della giunta regionale. Un risultato reso possibile proprio dalla collaborazione fra uffici regionali e ricercatori delle due università, che rappresenta "la seconda tappa del processo pianificatorio della rete tratturale pugliese", evidenzia il PoliBa.

Il testo regionale fissa anche le regole entro cui devono essere predisposti i documenti locali di valorizzazione di competenza comunale. Entro sei mesi i Comuni, in forma singola o in associazione, dovranno quindi predisporre il proprio documento locale di valorizzazione. Il documento, conclude il Poliba, "si candida a essere inserito quale nuova linea guida all'interno del Piano paesaggistico regionale".



