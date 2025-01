La comunità armena di Bari dona il sangue, 'atto di solidarietà'

Trenta volontari, membri e simpatizzanti alla comunità armena di Bari oggi hanno donato il sangue nel Centro trasfusionale dell'ospedale Di Venere del capoluogo pugliese aderendo all'iniziativa 'Uniti dalla gratitudine: un abbraccio lungo un secolo', organizzata e promossa dal Consolato onorario della Repubblica d'Armenia in Bari, in collaborazione con la Asl e con il patrocinio della Regione Puglia, come "atto di solidarietà e appartenenza alla Puglia".

"Il nostro sistema sanitario - ha detto il governatore, Michele Emiliano - non lascia indietro nessuno, cura tutti coloro che ne hanno bisogno, senza distinzioni. Oggi, una piccola comunità compie un grande gesto con cui esprime la propria gratitudine per le cure ricevute dalle donne e dagli uomini che come un secolo fa, ogni giorno, nei nostri ospedali, lottano contro la sofferenza e sostengono i più fragili e bisognosi, spesso migranti ed extracomunitari". "Questo tema - ha aggiunto - è attualissimo, come lo era quando gli Armeni arrivarono in Puglia all'inizio del secolo scorso. Un particolare ringraziamento va al nuovo ambasciatore, Vladimir Karapetyan, presente oggi a Bari in visita privata".

I donatori, fra i quali alcuni funzionari dell'Ambasciata della Repubblica d'Armenia in Italia e lo stesso console onorario di Bari, Dario Rupen Timurian, sono stati accolti dal direttore generale facente funzioni della Asl Luigi Fruscio: "E' la prima volta - ha detto - che la nostra Asl riceve una così importante donazione di sangue da parte di una stessa comunità.

Un gesto essenziale in un momento storico in cui c'è sempre più richiesta di sangue da parte degli operatori impegnati quotidianamente nelle attività ospedaliere".



