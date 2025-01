I costumi de La Bohème del Petruzzelli in mostra a Bari

Il foyer teatro Piccinni e il museo Civico di Bari si trasformano in un museo diffuso per ammirare alcuni fra i più bei costumi di scena che fanno parte del repertorio operistico e coreutico del teatro Petruzzelli. Fino al 27 marzo torna il nuovo appuntamento con 'Tesori svelati. Gli splendidi costumi del Teatro Petruzzelli si mettono in mostra', che ospita alcuni costumi realizzati nel 2019 dal regista, scenografo e costumista Hugo de Ana per 'La Bohème'. Il progetto è a cura del coordinatore del settore Costume del teatro Petruzzelli, Luigi Spezzacatene.

I costumi non sono chiusi in tradizionali teche di cristallo, per permettere ai visitatori una fruizione più libera della mostra. Le strutture espositive sono inoltre spate progettate in modo da integrarsi con l'architettura del teatro Piccinni e del museo Civico, riproducendone l'estetica e preservandone luoghi e materiali. I costumi sono presentati attraverso schede informative e fotografie di scena, che ne contestualizzano importanza e filologia, e da nuovi scatti, che ne mettono in luce i particolari sartoriali. L'obiettivo, spiega il Comune di Bari in una nota, è "dare al pubblico l'opportunità di avvicinarsi al mondo della tradizione artigiana della sartoria teatrale, della creazione di cappelli, calzature, oggetti, arti antiche e preziose".

"Parliamo di pezzi unici - spiega il sindaco, Vito Leccese - frutto di arte, studio e lavoro, che contribuiscono al successo della messa in scena di un'opera, in questo caso la Bohème di Hugo de Ana, ambientata negli anni '20 in una Parigi colorata, affollata e circense, densa di omaggi cinematografici ben riconoscibili nei costumi di scena". La mostra sarà aperta nel museo Civico da lunedì a venerdì. Nel foyer del Piccinni sarà possibile visitarla in occasione dell'apertura per gli spettacoli e gli eventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA