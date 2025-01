Nel Foggiano un libro celebra la minoranza francoprovenzale

Dieci storie, contenute in 86 pagine scritte sia in italiano sia in lingua francoprovenzale. Sono contenute nel libro 'C'era una volta…storie e racconti di un tempo andato', pubblicato dall'associazione Attivamente insieme di Celle di San Vito, in provincia di Foggia, il Comune più piccolo della Puglia con i suoi 144 abitanti. Il paesino pugliese è anche l'unica isola linguistica francoprovenzale presente nel Sud Italia, riconosciuta e tutelata come "preziosa minoranza etnico-storico-linguistica".

Il volume è stato realizzato grazie alla legge regionale pugliese numero 5 del 2012 che prevede un finanziamento stanziato dal dipartimento delle Politiche del lavoro, istruzione e formazione dell'assessorato all'Istruzione, formazione e lavoro. 'La bella gatta', 'Il tesoro di monte Castiglione', 'Il maialino di San Vito' sono solo alcuni titoli delle dieci storie scritte fra riferimenti storici e fantasie del passato. Titoli che in francoprovenzale si trasformano in 'Bella vatte', 'Lu tresuore de monte Castegliunne' e 'Lu cainille de Sant'Uite'.

"A proposito di francoprovenzale - spiega la sindaca, Palma Maria Giannini - a novembre è stato emesso anche il francobollo che celebra le minoranze linguistiche, le località bilingue che la Repubblica italiana tutela con l'articolo 6 della Costituzione. Il francoprovenzale è una delle lingue romanze nate dalle trasformazioni regionali del latino".



