Impatto tra due auto a Foggia, un morto e quattro feriti

E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Trinitapoli alla periferia di Foggia, lungo la strada provinciale 75. Stando ad una prima ricostruzione sono due le auto coinvolte, una Fiat con a bordo i quattro feriti e una Ford Fiesta con a bordo una donna di 35 anni, sola in auto, morta sul colpo.

Ancora da chiarire la dinamica. I feriti non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale e le forze di polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA