Impatto tra due auto a Foggia, c'è una seconda vittima

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 75 in via Trinitapoli alla periferia di Foggia. E' morto anche un 53enne, una delle quattro persone rimaste ferite a bordo della Fiat Brava che si è scontrata con la Ford Fiesta guidata dalla 35enne foggiana Caterina Lo Campo, deceduta sul colpo. Il 53enne, di Trinitapoli, era alla guida dell'auto in cui viaggiavano anche la sua compagna e i due figli, di 4 e 13 anni, che sono rimasti feriti. All'altezza del chilometro 5, stando alla ricostruzione della polizia stradale, l'impatto, molto probabilmente frontale, tra le due auto. S'indaga sulla dinamica dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco.

