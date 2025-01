Due nuovi treni sulla tratta di Ferrotramviaria Bari-Barletta

Due nuovi elettrotreni Alstom Etr 104 saranno presto in circolazione sulla tratta ferroviaria che collega Bari, Barletta e l'aeroporto internazionale Karol Wojtyla del capoluogo pugliese. A presentarli nella stazione di Andria sud, fra gli altri, l'assessora ai Trasporti della Regione Puglia Debora Ciliento, il direttore generale Trasporto di Ferrotramviaria Massimo Nitti e Valter Alessandria, business development & public affair director di Alstom Italia.

I due nuovi convogli fanno parte della fornitura complessiva di undici elettrotreni Alstom finanziata con 68 milioni di euro, 57 milioni a carico della Regione Puglia (attraverso fondi ministeriali e fondi Pnrr) e 11 milioni a carico di Ferrotramviaria. La consegna della intera flotta, avviata a giugno 2023 con i primi cinque Etr, verrà completata entro il 2026. Ogni treno è dotato di 518 posti, otto rastrelliere per bici, corridoi ampi e bagni appositamente attrezzati per i passeggeri a mobilità ridotta. Presenti soluzioni tecnologiche per rendere il viaggio sicuro e confortevole, un sistema di videocamere di sorveglianza, isolamento termico, prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari. Dal punto di vista ambientale i treni consumano il 30 per cento di energia in meno rispetto alla precedente generazione.

"Oggi facciamo un altro passo avanti verso il rinnovo totale della flotta - ha detto Ciliento -. Questi nuovi treni soddisfano le esigenze dei viaggiatori ma anche delle aziende e delle future generazioni". Nitti ha ricordato che "con l'entrata in servizio dei due nuovi elettrotreni l'età media della nostra flotta è pari a circa dieci anni. Con la consegna dei prossimi quattro treni l'età è destinata ad abbassarsi ulteriormente a circa sette anni". "Per Alstom - ha concluso Alessandria - Ferrotramviaria è un partner importante e il nostro impegno congiunto si estende nello sviluppo dei sistemi di segnalamento per ottimizzare il ciclo di vita, semplificare la manutenzione e migliorare l'efficienza operativa delle reti".



