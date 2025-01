Assessore Puglia, 'uscita da piano rientro sanità non a rischio'

"L'uscita dal piano di rientro sanitario non è a rischio e la Puglia è adempiente rispetto agli obiettivi previsti dallo stesso". Lo dichiara all'ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, in merito ad alcune notizie riferite alle obiezioni sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato sugli adempimenti del piano di rientro sanitario.

"Le informazioni contenute nel monitoraggio della spesa sanitaria sono relativi ai dati contabili e gestionali del 2023", spiega Piemontese. La situazione nel 2024 è mutata e - fa sapere l'assessore - i dati riferiti alla nuova annualità e al triennio 2024-26 (Piano Operativo) sono stati regolarmente trasmessi ai Ministeri il 2 dicembre 2024". Nello specifico, chiarisce Piemontese, "per quanto concerne il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in attuazione del D.M. n. 70/2015, la Regione Puglia ha adottato, in via definitiva il Regolamento regionale 31 ottobre 2024, n. 8, con il quale sono stati programmati i posti letto aggiuntivi, fino al raggiungimento dello standard massimo ministeriale. In particolare, sono stati incrementati i posti letto di lungodegenza e riabilitazione ed è stata prevista la istituzione dei posti letto di emergenza-urgenza e accettazione".

"La deliberazione di Giunta regionale n. 1384 del 03/10/2024 di approvazione definitiva del piano ospedaliero ed il regolamento regionale n. 8/2024 - prosegue - sono stati regolarmente trasmessi ai Ministeri affiancanti rispettivamente in data 11/10/2024 e 14/11/2024. Per quanto concerne l'andamento della spesa, del 2023, in Puglia le voci sono in linea con l'andamento nazionale e per la spesa farmaceutica, come più volte evidenziato, si registra un incremento inferiore alla media nazionale frutto delle azioni di contenimento poste dal Dipartimento Salute. Infine, in riferimento ai tempi di pagamento la Regione Puglia è da anni tra le più virtuose e non vi sono criticità in nessuna azienda".



