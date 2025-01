A Bari nasce la rete di sentinelle contro le truffe agli anziani

Una rete di sentinelle di sicurezza, per proteggere i cittadini anziani dai tentativi di truffa. Sarà attivata nei cinque Municipi di Bari nell'ambito del progetto 'Prevenzione truffa agli anziani 2025', approvato dalla giunta comunale insieme al protocollo d'intesa fra amministrazione e Prefettura. Il progetto, spiega il Comune in una nota, è finanziato con oltre 60mila euro dal Fondo unico giustizia del ministero dell'Interno e prevede anche la diffusione della campagna informativa 'Io non ci casco', per prevenire e contrastare le truffe in casa, per strada e su interne. Quanto alla rete di sentinelle, sarà istituita per informare e ascoltare gli anziani e le loro famiglie. Le attività coinvolgeranno polizia locale, Protezione civile e servizi alla persona.

La campagna informativa sarà dedicata, in particolare, alla fascia di popolazione costituita dagli over 65, che a Bari sono circa 75mila. Sarà sviluppata diffondendo un opuscolo nei centri per anziani, centri servizi alle famiglia, ospedali, scuole, Caf, patronati, banche, poste, assicurazioni e cooperative impegnate nel settore dell'integrazione sociale e dell'assistenza domiciliare. Sarà diffuso anche un video-spot con il coinvolgimento di personalità locali del mondo dello spettacolo come testimonial. Saranno infine raccolte informazioni che serviranno a creare una banca dati sul fenomeno.

Nei cinque Municipi saranno organizzati incontri dedicati e istituite aree corner dove, anche attraverso uffici mobili della polizia locale, saranno avviate campagne di sensibilizzazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA