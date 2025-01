Venditti in tournée nel Brindisino per festival Stupor Mundi

Antonello Venditti sarà tra gli ospiti della terza edizione del festival 'Stupor Mundi', la rassegna musicale itinerante che si svolge tra diversi comuni della provincia di Brindisi. Il 13 settembre il cantautore romano si esibirà a San Pancrazio Salentino alle 21:30, al Forum Eventi, per la tournée intitolata 'Notte Prima degli Esami 40th Anniversary 2025 Edition' che celebra i 40 anni della famosa canzone. Venditti, si legge in una nota, "porterà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso i brani che hanno segnato la sua carriera, con particolare attenzione all'album 'Cuore'. Al centro del concerto, l'inno generazionale 'Notte Prima degli Esami', insieme a tanti altri capolavori che hanno fatto sognare intere generazioni. "Obiettivo principale dello Stupor Mundi Festival - ha dichiarato il direttore artistico Vincenzo Gianfreda - è la valorizzazione delle location storiche della Puglia, posti che ospitano grandi eventi e grandi miti della musica italiana ed internazionale".



