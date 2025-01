Spento incendio in ditta stoccaggio Salento, 'usare mascherine'

L'incendio divampato ieri in un deposito della ditta di stoccaggio 'Logistica Fortunato', in cui c'erano anche arredi per il bagno e mobili in legno, è stato spento. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a questa mattina per spegnere gli ultimi focolai.

Attualmente l'Agenzia regionale per l'ambiente, l'Arpa, sta monitorando la qualità dell'aria e analizzando anche i detriti rinvenuti nelle vicinanze al fine di determinarne la natura. Il rischio è che le fiamme abbiano bruciato anche alcuni manufatti contenenti amianto.

"Al momento - ha comunicato il sindaco Giuseppe Taurino - si raccomanda la massima prudenza e l'uso di mascherine protettive, in particolar modo nelle vicinanze del luogo interessato dall'incendio".



