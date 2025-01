Politecnico Bari, riparte master in Pianificazione territoriale

Progettualità e capacità di gestione di piani e processi di pianificazione; soluzione e strutturazione dei problemi di pianificazione; gestione delle controversie ambientali; innovazione nelle politiche e nelle progettazioni per il territorio e per l'ambiente. Sono le principali finalità del master di secondo livello in Pianificazione territoriale e ambientale, arrivato alla 21esima edizione e aperto a trenta partecipanti che hanno tempo fino al 31 gennaio per inviare le domande di partecipazione.

Il master, spiega Poliba in una nota, è il più longevo in Puglia e risponde alla crescente "domanda istituzionale di piani e programmi territoriali e ambientali a ogni livello" e alla conseguente necessità di "adeguare capacità e organizzazioni sia pubbliche sia private", con l'obiettivo di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici a livello globale. Su scala regionale, ricorda il Politecnico, "il documento elaborato dalla Regione Puglia, 'Indirizzi per la stesura della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici', individua otto pericoli prioritari: alluvioni, allagamenti, frane, siccità, incendi, sicurezza idrica, ondate di calore, erosione delle coste". "Studi e formazione - prosegue - diventano essenziali per diffondere consapevolezza, corretto uso delle risorse, previsione e gestione di nuove condizioni ambientali sempre più prossime e imprevedibili".

Il master è progettato dal dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, ha durata annuale ed è erogato in lingua italiana. La frequenza è articolata in due incontri pomeridiani a settimana nella fascia oraria 15-19.30. Le lezioni sono sia online (80 per cento del monte ore) sia in presenza, per una attività formativa di 1.500 ore suddivise in 12 moduli.



