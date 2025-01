Nel Tarantino una tombolata vivente per raccontare il territorio

Un enorme tabellone, realizzato sulla pavimentazione che occupa quasi un'intera piazza, e persone che diventano numeri, ma in carne e ossa. E poi antichi stornelli, canti e detti popolari, personaggi storici, elementi della religiosità popolare e prodotti tipici. C'è tutto questo nella tombolata vivente di Uggiano Montefusco, piccola frazione del Comune di Manduria, in provincia di Taranto. È qui - un borgo di circa 1.500 abitanti - che resistono e si rinnovano tradizioni e radici. L'evento, ideato dal gruppo culturale Aracne e finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso pubblico 'Prodotti turistici a tema festività natalizie', è realizzato in collaborazione con 17 partner, tra cui associazioni, operatori, enti pubblici e privati.

Domenica 26 gennaio, dalle 17 in poi, pubblico e partecipanti si ritroveranno insieme in un viaggio virtuale tra storia, arte e cultura. Già dal mattino, dalle 9 alle 12, sarà possibile immergersi in questi luoghi attraverso il volo ancorato in mongolfiera, vicino alla chiesetta Santa Maria di Bagnolo, e la degustazione di dolci e bevande calde. Una guida turistica descriverà il paesaggio da circa 20 metri di altezza.

Il gioco vero e proprio è organizzato nel modo canonico con distribuzione di cartelle, estrazione dei numeri e verifica di quelli vincenti. Le cartelle saranno distribuite dietro offerta volontaria, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. I 90 numeri viventi diventano così ambasciatori di questa terra: il 2, con in mano una candela, ricorderà il giorno della Candelora (il 2 febbraio) declamando un proverbio, mentre il 9 sarà impersonato da una ristoratrice che racconterà la ricetta delle pettole e l'usanza della 'cena delle nove cose' di tradizione salentina.



