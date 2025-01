Mamma e figlio autistico sfrattati a Taranto, salta sgombero

Dopo alcuni momenti di tensione e un'opera di mediazione, è stato rinviato di 30 giorni lo sfratto, previsto per questa mattina, notificato ad Adriana Parisi, la mamma di Saverio, ragazzo autistico di 34 anni, che ha perso la casa all'asta in quanto lei e suo marito, da cui si è separata nel 2016, non sono più riusciti a pagare le rate del mutuo. Adriana aveva presentato nuove offerte economiche per l'acquisto o semplice affitto dell'immobile, a Taranto, considerando che il figlio è abituato alla routine e i cambiamenti improvvisi potrebbero provocargli stress emotivo.

Questa mattina l'Ivg (Istituto vendite giudiziarie), le forze dell'ordine, la nuova acquirente, il suo legale e gli assistenti sociali si sono recati presso la casa di Saverio e Adriana per procedere in maniera esecutiva allo sgombero dell'immobile.

Adriana e il Comitato spontaneo #iostoconSaverio hanno messo in atto azioni di resistenza. Alcune rappresentanti del comitato sono salite sul tetto dell'immobile come atto dimostrativo di dissenso verso il provvedimento in corso e in attesa di una mediazione, avvenuta poi successivamente. Dopo circa due ore, è stata concessa la proroga dello sgombero di altri 30 giorni "per poter dare a Saverio e alla sua famiglia - scrive il comitato in una nota - il tempo di uscire dignitosamente e senza forzature dall'immobile, così come invece era previsto per oggi qualora non avessero voluto".

Durante la protesta Adriana Parisi è stata colta da malore.

"Ci riserviamo - conclude il comitato - la possibilità di intraprendere nuove azioni. Questo è l'epilogo triste di una storia che ha dell'inverosimile e che ci deve far pensare a quanto la legge non sia uguale per tutti e soprattutto non tuteli i più deboli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA