Lino Banfi, vorrei fare bisnonno Lino

"Non so nuotare non so sciare, non ho mai nemmeno camminato molto, sto benissimo. Mi piacerebbe lo confessato, girare almeno 4, 5 puntate per una reunion di Un Medico in Famiglia, interpretare bisnonno Libero a questo punto, un regalo per salutare il pubblico che ci ha seguito". Lo ha detto a Rai Radio1, Lino Banfi ospite in collegamento di Un Giorno da Pecora, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

L'attore, originario di Canosa di Puglia (di cui è stato sindaco per un giorno il 3 gennaio) ambasciatore Unicef come ricordato da Cucciari come lei, "ha avuto più forte questa suo desiderio di tornare a vestire i panni del nonno, meglio ora bisnonno - lo sono anche nella vita - quando mi è recato durante una passeggiata nella villa di Poggio Fiorito", la celebre casa della famiglia Martini protagonista di Un Medico in famiglia la longeva e amatissima fiction di Rai1 che per anni ha tenuto milioni di italiani incollati davanti alla tv, visto crescere i suoi protagonisti, lanciando anche talenti. "Avevo piantato io stesso nel giardino un alberello di ulivo e mi sono reso conto che era diventato grande" dice.

I due conduttori hanno ricordato che anche se non ci sono conferme da parte della Rai o annunci la premier Giorgia Meloni è sempre stata una stimatrice della serie tv. Banfi ha ricordato di averla conosciuta e ha ironizzato le ho anche dato dei consigli "visto che non è andata a buon fine bene la via della seta, puoi sempre affidarti alla via del Lino" e il secondo consiglio "non c'è". Poi Cucciari e Lauro hanno chiesto a Banfi se ha seguito l'insediamento di Donald Trump: "Si - ho seguito da seduto - lui era sempre, in piedi". Poi un commento su Melania: "in verità non l'ho vista, era coperta da quel cappellaccio che la copriva".



