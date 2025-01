Inclusione a scuola dei bimbi adottati, progetto al via a Foggia

Un team di esperti che possa occuparsi a 360 gradi dell'inclusione a scuola anche dei bambini adottati, supportando le famiglie, per favorire l'inserimento e la tutela dei bisogni educativi speciali. E' l'obiettivo del progetto varato dall'istituto comprensivo Alfieri Garibaldi di Foggia, che fa da apripista a un modello esportabile in tutta Italia. La presentazione è avvenuta oggi pomeriggio alla presenza, tra gli altri, della sottosegretaria all'istruzione e merito Paola Frassinetti. "C'è un sistema di adozioni troppo farraginoso in Italia - ha detto Frassinetti -. Anche da avvocata penso vada semplificata qualche procedura e mi auguro ci siano orientamenti anche a livello giurisprudenziale sul tema in una direzione che semplifichi le adozioni".

"Le iniziative di questo istituto - ha aggiunto - rientrano in quelle che il ministero sta portando avanti in particolare al Sud e in Puglia, soprattutto sul tema delle adozioni. Ci agganciamo al progetto inclusivo che in Italia è all'avanguardia sia per gli studenti con disabilità e fragilità sia per i bambini adottati che subiscono traumi e hanno bisogno di una didattica personalizzata per non rimanere indietro".

Il dirigente scolastico Sergio Russo ha evidenziato che "i bambini adottati, secondo la letteratura scientifica, mostrano dei bisogni educativi speciali e hanno bisogno di attenzione costante sul vissuto". "Il progetto - ha spiegato - consiste in eventi formativi e nel creare una rete stabile con associazioni ed enti del territorio per offrire lavoro di consulenza e supporto alle scuole che hanno particolari esigenze.

Nell'istituto è già attivo uno sportello psico-pedagogico particolarmente rilevante". L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione MamaHappy aps-centro servizi famiglie accoglienti di Bari.



