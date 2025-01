Armato di coltello rapina supermercato a Barletta, arrestato

Ha provato a coprire il volto, tirandosi su il cappuccio verde della felpa. Ma non è servito, perché gli agenti di polizia lo hanno identificato e arrestato.

In manette, a Barletta, è finito un uomo di 42 anni accusato di aver rapinato, armato di coltello, un supermercato.

Secondo quanto ricostruito attraverso l'ascolto dei testimoni e l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del punto vendita l'uomo, con fare aggressivo e brandendo l'rama da taglio, avrebbe minacciato la commessa che, terrorizzata, gli ha consentito di prendere 350 euro in contanti dal registratore di cassa. Il 42enne è ora in carcere.





