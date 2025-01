Trasferta Regione Puglia a Miami, polemica su 400mila euro spesi

Non ci sono solo i gruppi di opposizione a criticare le spese di promozione (oltre 400mila euro) che la Regione Puglia avrebbe sostenuto per una trasferta a Miami, lo scorso dicembre, nell'ambito di eventi legati ad una fiera internazionale di Design e Arte Contemporanea. A chiedere che venga fatta chiarezza c'è anche il consigliere regionale del Partito Democratico Donato Metallo. Per l'esponente dem "un casco refrigerante per i malati oncologici costa 15/18 mila euro, ne avremmo comprati 25, visto le richieste che ci sono. Avremmo avuto un rimborso per oltre 1.300 parrucche oncologiche in più".

"Penso che il presidente e il mio partito - aggiunge il consigliere regionale del Pd - debbano fare luce su queste spese, davvero incomprensibili e che fanno male, che sono uno schiaffo in faccia. E mi fermo perché vorrei utilizzare termini ben più pesanti". Della questione si parlerà nel corso dell'audizione della quarta Commissione regionale già fissata per il 23 gennaio. In questa sede saranno ascoltati i vertici di Pugliapromozione. A criticare le spese i consiglieri regionali Renato Perrini (capogruppo di Fratelli D'Italia), Paolo Pagliaro (capogruppo La Puglia Domani), Paride Mazzotta (capogruppo di Forza Italia), Tonia Spina (FdI) e Francesco La Notte (FI).

"Promozione o sperpero? È legittimo polverizzare cifre così ingenti per fare vetrina all'estero? Vogliamo vederci chiaro - affermano - e verificare come e perché siano stati spesi con tanta leggerezza oltre 400mila euro di soldi pubblici. Mentre cittadini e imprese faticano a tenersi a galla, questa trasferta in Florida ci sembra uno sperpero inaccettabile". "Invitiamo - concludono i consiglieri del centrodestra - la Regione a maggiore rigore e oculatezza nella spesa delle risorse collettive".



